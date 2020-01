Pjanic, giungono notizie dall’infermeria. Sarri è in ansia per il bosniaco

Pjanic ha riportato unua forte contusione alla caviglia destra. Oggi i medici della Juventus lo visiteranno per dare una diagnosi definitiva sul ko.

Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo. Il suo miglior centrocampista Miralem Pjanic non avrà conseguenze dopo l’infortunio rimediato a Napoli domenica sera. Il regista bosniaco si era infatti accasciato al suolo dopo ad inizio secondo tempo chiedendo il cambio. La causa andava ricercata in una botta rimediata nella prima frazione. Aveva stretto i denti fino al break, il tentativo per 5’ e la bandiera bianca.

Le condizioin di Pjanic

La Juventus era chiaramente in ansia per la mente della sua linea mediana. Quando è stato infatti arretrato Bentancur in cabiina di regia le cose sono cambiate. Questo nonostante l’uruguaiano abbia sfornato nel recupero l’assist per Cristiano Ronaldo. Ad ogni modo, Pjanic ha rimediato soltanto una forte contusione alla caviglia. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, si saprà di più sulle sue condizioni. Ieri mattina, al rientro della squadra a Torino, il giocatore non è stato sottoposto a esami o accertamenti. Verrà visitato nel pomeriggio dallo staff medico bianconero che confermerà o meno la prima diagnosi.

Il centrocampo della Juventus

Come detto, Pjanic è. Oggi insostituibile. In maglia bianconera è diventato uno dei migliori registi del mondo nonostante talvolta abbia eccessi di confidenza con la sfera. Sarri sta tuttavia cercando ancorala migliore quadraturaper il centrocampo. Alla lunuga vorrebbe giocare con Bentancur sul centrodestra e Rabiot sul centrosinistra, ma l’equilibrio garantito da Matuidi è tale che sarebbe prematuro proporre tale soluzione. L’Inter si è rifatta sotto dopo che al San Paolo la sua squadra ha sbagliato l’approccio.

