Calciomercato Juventus che si sta facendo davvero bollente in questi ultimi giorni del mese di gennaio. I bianconeri potrebbero mettere a segno davvero un grande colpo.

La missione dei bianconeri in questa sessione di mercato è stata quella di iniziare a guardare anche al futuro, a cercare di prendere dei giocatori che potrebbero essere protagonisti nei prossimi anni. Una di queste è l’ingaggio di Kulusevski del Parma (ma di proprietà dell’Atalanta). Ma non solo, perché ci sono altri giovani che Paratici segue con grande attenzione. L’obiettivo prima di tutto però sarebbe Mauro Icardi, bomber del Psg ma – come sappiamo – giocatore di proprietà dell’Inter.

Calciomercato Juventus: la strategia per arrivare a Icardi

Il sito calciomercato.it riporta dunque quale sarebbe la strategia della Juventus per arrivare al giocatore. Il Psg sarebbe pronto a riscattare la punta versando all’Inter la somma di settanta milioni di euro. Chiaramente anche la società francese ha uno scopo ben preciso. Quello di utilizzare Icardi come pedina di scambio per arrivare a giocatori della Juventus che possono accontentare il club parigino. Ovvero Bernardeschi, Pjanic e Higuain, tutti elementi che in qualche modo possono far scendere di molto il prezzo di Icardi.

Voci di calciomercato, vero, con l’estate che è ancora lontana. Ma non è un mistero che la Juventus stia cercando una grande punta e Icardi, che è ancora molto giovane, sarebbe uno dei profili più adatti.

