La Juventus punta ancora su Mattia De Sciglio. Saltato lo scambio con Kurzawa, il terzino resterà molto probabilmente ai bianconeri.

A un passo dall’addio. Anzi no. Mattia De Sciglio sembrava essere a un passo dai saluti. Lo scambio con Kurzawa era la soluzione scelta dalla Juventus nel reparto terzini. Poi però qualcosa è saltato e la trattativa si è definitivamente arenata. E ora il futuro del terzino ex Milan sarà molto probabilmente ancora a Torino.

De Sciglio resta alla Juventus, Calciomercato: c’è la decisione

Insomma, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe preferito salvaguardare il cosiddetto gruppo degli italiani, molto importante nelle gerarchie dello spogliatoio. Cambiare tutto per cambiare niente: è stato un po’ questo il mantra della società bianconera in questa sessione di calciomercato, come dimostrato anche dalla sempre più probabile permanenza di Pjaca.

Insomma, la decisione è stata presa. Eppure lo scambio sull’asse con Parigi appariva davvero a un passo, visto che erano già stati trovati persino gli accordi economici con i calciatori. La Vecchia Signora però c’ha ripensato. E il buon Mattia sarà ancora a disposizione di Maurizio Sarri quando avrà pienamente recuperato dall’infortunio che lo sta tenendo ai box.

