Calciomercato Juventus che ormai si avvia alle battute conclusive, ma circolano in queste ore ancora grandi nomi attorno ai bianconeri.

Uno dei giocatori che la Juve starebbe monitorando con grande attenzione è Willian, attaccante esterno del Chelsea. Giocatore che sa saltare uomo, ha grande tecnica e velocità e indubbiamente può essere considerato come un vero top player. Sky Sport però riporta il forte interessamento del Barcellona per il giocatore brasiliano. I blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto venti milioni di euro pur di portarlo subito in Catalogna.

Calciomercato Juventus, Muller è l’alternativa

Dalla Germania però rimbalzano anche forti le voci dell’interessamento dei bianconeri per Thomas Muller, che in estate sembra intenzionato a lasciare il Bayern Monaco. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e il suo prezzo dunque non sarebbe altissimo. Il problema semmai potrebbe essere la concorrenza, visto che il tedesco ha molti estimatori soprattutto in Premier League.

