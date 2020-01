Il calciomercato Juventus potrebbe ringiovanire il reparto: spunta un altro nome adocchiato da Fabio Paratici. Pronta una squadra sempre più italiana.

Fabio Paratici vuole a tutti i costi un centrocampo della Juventus giovane e, nel limite del possibile, italiano. Come riporta il Corriere Dello Sport, nelle ultimissime ore prima che il calciomercato di gennaio chiuda definitivamente i battenti, il CFO dei bianconeri è tornato alla carica per Manuel Locatelli.

Il centrocampista classe 1998 di proprietà del Sassuolo, ma con un passato piuttosto importante da giovanissimo tra le fila del Milan, è un profilo che piace moltissimo non solo alla dirigenza ma anche a Maurizio Sarri, il quale lo vedrebbe bene all’interno della mediana della Vecchia Signora.

Dotato di un ottimo piede, buoni tempi di inserimento e, soprattutto, duttilità tattica, il ragazzo può essere impiegato senza alcun problema sia come regista, sia come interno nel reparto a tre ma anche, eventualmente, come trequartista sebbene le sue caratteristiche siano senz’altro più difensive rispetto ai vari Ramsey, Dybala e Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Paratici vuole Locatelli

Manuel Locatelli potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato Juventus per due motivi: oltre ad essere italiano, l’obiettivo di Fabio Paratici è duplice. Da una parte, da ormai qualche anno i bianconeri vogliono avere nel proprio “arsenale” la maggior parte dei talenti più cristallini del calcio italiano.

Dall’altra, invece, il fatto che sia giovane e di talento può essere importante per proseguire l’opera di ringiovanimento del reparto che attualmente vede ancora degli “anziani”, seppur fortissimi, come Matuidi e Khedira, i quali a breve potrebbero salutare Torino.

Insomma, al momento il suo nome rimane ancora soltanto un’idea tuttavia visti gli ottimi rapporti tra i due club non è da escludere che la partnership possa proseguire anche negli anni futuri.

