Calciomercato Juventus, mancava solamente ormai l’ufficialità per una delle trattative più discusse degli ultimi giorni. Emre Can passa al Borussia Dortmund.

A renderlo noto è stata prima di tutte in serata proprio la società tedesca.

Il centrocampista 26enne è stato ceduto dai bianconeri in prestito oneroso (1 milione) fino alla fine della stagione. Quindi scatterà l’obbligo di riscatto per una somma di 25 milioni di euro. Can ha iniziato la sua carriera al Bayern Monaco e poi ha giocato per Bayer Leverkusen, Liverpool e Juventus. Soddisfatto il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc. «Con lui abbiamo un giocatore che può essere utilizzato in più ruoli, sia in difesa e nel centrocampo centrale. Un giocatore molto tecnico che ha una forte voglia di vincere» ha detto.

Dopo aver superato le visite mediche di rito Emre Can ha già detto le sue prime parole come nuovo giocatore del Borussia Dortmund. «Penso che la squadra abbia un grande potenziale e possa vincere qualcosa. Sono convinto di poterli aiutare e non vedo l’ora di giocare di fronte a questi fan per i quali il Borussia Dortmund è noto in tutto il mondo» si legge nel comunicato dei gialloneri.

Il saluto di Can ai tifosi

Emre Can ha anche voluto ringraziare la società Juventus e i tifosi bianconeri per il suo periodo in Italia attraverso un tweet.

I want to say thank you to everyone at Juventus for their support. To my teammates, the staff and everybody behind the scenes. It was an honour to represent this great club and I will carry the memories in my heart. Grazie Mille. Forza Juve. pic.twitter.com/oJWkxFhB55 — Emre Can (@emrecan_) January 31, 2020

