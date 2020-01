Douglas Costa: «Juventus, voglio vincere la Champions»

Douglas Costa vuole essere protagonista con la maglia della Juventus. Il giocatore brasiliano ha rilasciato una lunga intervista a DAZN.

Il brasiliano è consapevole del fatto che i prossimi mesi saranno decisivi per le sorti della squadra bianconera, ma non si pone limiti. «L’ambizione del club è vincere la Champions, per questo sono arrivato a Torino – ha detto l’ex Bayern Monaco -. Sono qui per vivere questa folle avventura, per provare a vincere. Noi ci stiamo provando, alzare quella coppa mi farebbe sentire di aver raggiunto il traguardo».

Solo parole di lode per Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra, uno dal quale «provo sempre ad imparare» e tanta voglia di essere protagonista in campo proprio al suo fianco. «Se io sono al 100%, Dybala è al 100%, allora possiamo puntare a un livello molto alto» dice il brasiliano.

Douglas Costa è molto legato a questa esperienza bianconera e non ha alcuna intenzione di cambiare aria. «In questo momento difficilmente lascerei la Juventus per un’altra squadra. Mi trattano bene, mi sento ben accolto». La sua avventura però non è stata sempre rose e fiori: «All’inizio è stato difficile, in Italia il calcio è moto tattico, ma mi trovo bene qui: il cibo è buono, la lingua non è difficile ed è tutto perfetto per me. Inoltre i tifosi sono simili a quelli brasiliani, hai sempre i loro occhi puntati addosso. In Germania invece sono più tranquilli» continua l’ex Gremio.

A cui in tanti chiedono proprio un ritorno in patria. Ipotesi ancora lontana. «Tutti mi chiedono di tornare, ma costo troppo. Sono affezionato a loro, è la squadra dove sono cresciuto e in cui vorrei chiudere la carriera. Arriverà il tempo per il mio ritorno» conclude l’esterno offensivo della Juventus.

