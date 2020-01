Due colpi di mercato particolari per la Juventus. Tutto pronto a Vinovo

Khedira e Chiellini sono i due colpi di mercato che Paratici e la Juventus stanno preparando per respingere l’Inter di Antonio Conte. Basterano?

A Torino non ci sarà calciomercato in entrata e questo è un dato assodato. In attesa di capire con che organico resterà Maurizio Sarri questa sera dopo le 20, c’è qualcosa di cui sorridere. La Juventus ha già in casa due colpi di mercato, abbastanza particolari. Si tratta di Sami Khedira e il capitano Giorgio Chiellini. Entrambi al massimo in un 45 giorni dovrebbero tornare a disposizione.

Due colpi di mercato particolari

Secondo quanto evidenziato da Tuttosport questa mattina, saranno pronti alla vigilia di Juventus-Brescia del 16 febbraio. Al massimo lo saranno subito dopo, con la possibilità di disputare i primi spezzoni a partire da Spal-Juventus del 22 febbraio. Vale a dire perfettamente in tempo per tornare protagonisti da marzo in avanti, quando la stagione entrerà nel vivo. E quando, soprattutto, ci sarà la Champions League.

Le condizioni di Chiellini e Khedira

Entrambi sono eeduci da un intervento a un ginocchio. Chiellini si è procurato la rottura del crociato, mentre per Khedira è stata necessaria la pulizia dell’articolazione. Le parole pronunciate da Sarri sul capitano testimoniano come siano veramente i due colpi di mercato della Juventus. «Giorgio ci risolverebbe problemi pratici e anche mentali – ha detto -. Questo perché ci alzerebbe la competitività a livello mentale. Prendiamo gol di pura passività come con la Roma in Coppa Italia». Insomma, il tecnico non vede l’ora di riavere entrambi a disposizione.

