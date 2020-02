Federico Chiesa è da tempo nel mirino della Juventus. Ora però le cose per i bianconeri sembrano essersi leggermente complicate.

Domani Federico Chiesa affronterà la Juventus. Il giocatore viola rappresenterà senza alcun dubbio il pericolo numero uno per la difesa della squadra bianconera. Ironia del caso il 22enne è stato vicinissimo al suo trasferimento a Torino la scorsa estate, ma il patron Rocco Commisso ha bloccato tutto. Ma il giocatore è ancora nei radar bianconeri?

Calciomercato Juventus, Chiesa si allontana?

Sicuramente, come raccontato da ‘Il Corriere dello Sport’, sarà lui l’osservato principale e speciale lunch match di domani dello Stadium. La situazione però potrebbe complicarsi, perché in casa toscana si parla già di un possibile rinnovo del contratto. La Juventus però dovrebbe comunque fare tentativo, pur non essendo l’unica squadra interessata a Chiesa.

Sul viola ci sarebbe infatti anche l’Inter. Ed ecco che potrebbe profilarsi proprio l’ennesimo derby d’Italia. E i nerazzurri, sempre secondo quanto rivelato e raccontato dal noto quotidiano sportivo, i nerazzurri ora sembrerebbero essere in leggero vantaggio. I bianconeri però non sembrano essere intenzionati a mollare, prima però ci sarebbero da capire alcune situazioni, come per esempio quella di Dybala. Insomma, la Vecchia Signora riflette e studia. Si preannuncia l’ennesima estate bollente.

