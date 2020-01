Fabio Paratici grazie al calciomercato ha abbassato il monte ingaggi ed ha, per certi versi, salvato il bilancio dei bianconeri: i numeri parlano chiaro.

Al netto di quello che si può pensare, i numeri del bilancio della Juventus, soprattutto dopo l’aumento di capitale di 300 milioni di euro, sono buoni. Il merito va senz’altro anche a Fabio Paratici che grazie alle sue plusvalenze ha senz’altro messo un tassello importante in tal senso.

Un esempio su tutti? La cessione di Emre Can al Borussia Dortmund, che ha portato nelle casse dei bianconeri 30 milioni di euro che saranno tutti di plusvalenza dal momento che la Vecchia Signora solo 2 anni fa lo ha prelevato a parametro zero dopo essersi svincolati dal Liverpool.

Ma non solo: dal 1 luglio 2019 ad oggi ci sono state tante cessioni eccellenti che, sulla carta, gridavano allo scandalo ma che, di fatto, vedendo come se la stanno cavando oggi i calciatori coinvolti, non è poi andata così male dal punto di vista tecnico, ma di sicuro benissimo per le cifre.

Kean all’Everton, Cancelo al Manchester City su tutti hanno portato denaro da mettere a bilancio, ma anche operazioni più piccole come Han al Al-Duhail e Mota Carvalho al Monza, oltre ad altre piccole operazioni minori.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Sconcerti non ha dubbi: «L’Inter ormai ha ridotto il gap con la Juve»

Juventus, Paratici guarda al bilancio: monte ingaggi abbassato

La Juventus, tuttavia, ha fatto una minusvalenza con Mario Mandzukic di circa un paio di milioni di euro, tuttavia ha avuto un risparmio notevole dal punto di vista dell’ingaggio: 11 milioni di euro lordi risparmiati in circa 6 mesi.

Insomma, per essere competitivi non solo nel calciomercato ma anche e soprattutto in campo, per cercare di competere con tutti i top club a livello mondiali.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Due colpi di mercato particolari per la Juventus. Tutto pronto a Vinovo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK