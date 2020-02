Il calciomercato Juventus di gennaio ha convinto i tifosi? Non proprio. Ecco alcuni post pubblicati su Twitter da parte di alcuni di loro.

Il calciomercato è terminato nella giornata di ieri ma i tifosi della Juventus non sembrano essere molto convinti degli acquisti e soprattutto delle cessioni effettuate da Fabio Paratici, o quantomeno una parte della tifoseria dei bianconeri.

Il tutto è stato fatto notare da alcuni utenti di Twitter che hanno postato alcune frasi di commento riguardo al rapporto entrate-uscite della Vecchia Signora.

Come se non bastasse, la Gazzetta dello Sport ha dato i consueti voti alle operazioni della società di Corso Galileo Ferraris: un bel 7 frutto dell’acquisto per il futuro chiamato Kulusevski e, soprattutto, l’addio di Perin (ormai fuori dai progetti bianconeri dopo non aver passato in estate le visite mediche col Benfica) e Emre Can (a titolo definitivo al Borussia Dortmund).

A queste si aggiunge il prestito di Pjaca all’Anderlecht ed una manciata di operazioni minori tra i quali spicca la cessione a titolo definitivo di Eric Lanini, attaccante classe 1994 dell’Under 23, al Parma, che lo ha girato in prestito al Como.

Quello che proprio non è andato giù, però, è il fatto che non siano arrivati rinforzi in difesa (Chiellini ancora out e Demiral che ne avrà almeno per altri 6 mesi) e a centrocampo dove Khedira, i cui tempi di recupero sono da stabilire, non è stato sostituito.

#Paratici smonta la squadra e non la rinforza, sacrificandola sull’altare del FPF e puntando su 2 giocatori convalescenti e attempati come #Chiellini e #Khedira,

Mentre l’Inter si rinforza con 4 giocatori funzionali al gioco del suo allenatore. Se 2+2 fa 4, la #Juve è +debole! — Vittorio Giordano (@Vittoriog82) January 31, 2020

Quindi abbiamo un solo centravanti ed in più abbiamo perso un cc come #EmreCan. Direi complimenti alla dirigenza. Poi parlatemi di Champions. — Paola Spano ⭐️⭐️⭐️7 (@spano81) January 31, 2020

Calciomercato Juventus, voto Gazzetta sul mercato fa infuriare i tifosi

Una parte dei tifosi della Juventus si sono letteralmente infuriati con Paratici per, secondo la loro opinione, il “mancato mercato” dei bianconeri di quest’anno. Certo, il bilancio ringrazia, soprattutto per l’addio di Mandzukic ed Emre Can i cui ingaggi erano pesanti a bilancio, tuttavia ciò che, per esempio, non va proprio giù è il fatto che per un ragazzo giovane e talentuoso come l’ex Liverpool siano stati chiesti soltanto 26 milioni di euro (25+1 di bonus).

Insomma, la sensazione è che si potesse fare qualcosa in più soprattutto per il presente, magari andando a puntellare tutti i reparti con qualche innesto in prestito in grado, anche numericamente, di riempire i buchi.

Alcuni esempi? Un difensore centrale mancino in grado, all’occorrenza, da fungere anche da terzino sinistro; un mediano di corsa e quantità “alla Matuidi” in grado di offrire un ricambio dello stesso tipo al francese; infine, ma non per importante, una prima punta di peso “alla Higuain” che in rosa manca. CR7 in questo ruolo è stato accantonato ed ha dimostrato, in Serie A, di fare molta fatica.

Ecco alcuni Tweet:

Finito il mercato invernale.ah quale mercato?visto che Paratici e’rimasto immobile .ci saremo liberati degli esuberi ed alleggerito il bilancio.anche se Can 26 milioni E’POCHISSIMO…ma voto al mercato 4 tondo.a Febbraio avremo solo 16 giocatori di movimento. CI SIAMO INDEBOLITI. — domenico fors (@Domenico1oo777) February 1, 2020

Ma se alla Juve si fanno male Ronaldo e Higuain come fanno? Paratici deve dimettersi? — GiuSerio (@EiFuFaceto) January 31, 2020

