AnnaKee Molenaar è la bellissima fidanzata di De Ligt, difensore centrale classe 1999 della Juventus. La sua compagna fa impazzire i tifosi su Instagram.

367mila follower su Instagram, foto mozzafiato ed una bellezza semplice e delicata fanno di Annakee Molenaar, la giovanissima fidanzata di Matthijs De Ligt, una delle wags più seguite di tutta la Serie A. Il difensore centrale della Juventus, infatti, dopo un inizio di stagione difficile sta lentamente risalendo la china dimostrando di essere uno dei giocatori più importanti della formazione bianconera che, con le sue giocate, riesce spesso a salvare le partite.

Il merito, ovviamente, non è solo suo ma anche della sua giovane ragazza che non gli fa mai mancare il suo supporto fuori dal campo. AnnaKee Molenaar, di professione modella, è anche una famosissima influencer come dimostra il suo enorme seguito sui social, Instagram su tutti, che sta letteralmente facendo impazzire tutti i tifosi della Vecchia Signora e non solo.

Visualizza questo post su Instagram 🕊🕊✨✨🐚🐚 Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 6 Ago 2019 alle ore 10:25 PDT

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Juventus Fiorentina, duello Matuidi-Rabiot: la sfida continua

AnneKee Molenaar fidanzata De Ligt: le foto fanno impazzire i tifosi

La sua dote principale che traspare anche e soprattutto dalle sue foto è la semplicità: la fidanzata di De Ligt, infatti, sembra proprio una ragazza acqua e sapone, quella della porta accanto, che vive con i suoi tre cani, i suoi “tre bambini” come ama chiamarli nei suoi post.

E’ anche grazie a lei che il giovane ragazzo, arrivato in estate dall’Ajax, riesce ad essere tranquillo non solo in campo ma anche e soprattutto fuori, avendo la garanzia che la sua bella AnnaKee sarà sempre dalla sua parte. Una coppia bella, giovane e sportiva, senza troppi grilli per la testa e sempre lontano dal gossip e dagli eccessi.

Ecco alcune delle sue foto più belle prese direttamente dal profilo Instagram ufficiale della ragazza.

Visualizza questo post su Instagram I am calling this my job 😏 Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 16 Gen 2020 alle ore 8:33 PST

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Infortuni Pjanic e Khedira, Juventus: quando tornano? Parla Sarri

Visualizza questo post su Instagram ❤️ 4you 4ever #turndeligton Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 19 Lug 2019 alle ore 3:35 PDT

Visualizza questo post su Instagram Summertime 😎 Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 29 Giu 2019 alle ore 3:33 PDT

Visualizza questo post su Instagram Time for holidays 😍✈️💤 Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 12 Giu 2019 alle ore 12:04 PDT

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK