Ziliani e Piccinini, altro attacco congiunto a Pavel Nedved

Ziliani stamattina ha attaccato Pavel Nedved entrando nel dettaglio di quanto twittato ieri da Piccinini. Le polemiche per Juve-Fiorentina non finiscono.

«Ringrazio il collega Ziliani per aver ricordato i fatti concreti e le date precise, io sono andato a memoria… Sono sicuro che Nedved sarà pentito per quelle reazioni scomposte e sono (quasi) certo che in futuro non si ripeteranno. Per me argomento chiuso». Così Sandro Piccinini sul violento scambio di tweet avuto con l’ad della Juventus. In giornata Ziliani aveva pubblicato un lungo resoconto dei problemi avuti tra il ceco e i direttori di gara.

Ringrazio il collega Ziliani per aver ricordato i fatti concreti e le date precise, io sono andato a memoria… Sono sicuro che Nedved sarà pentito per quelle reazioni scomposte e sono (quasi) certo che in futuro non si ripeteranno. Per me argomento chiuso. pic.twitter.com/1bS957JUOJ — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) February 4, 2020

In poche ore è diventato trend topic su Twitter. I tifosi della Juventus non hanno certo gradito e lo hanno gridato a gran voce.

Quando cercate risposte all'odio sportivo nei confronti della Juve, pensate solo che per 20 anni l' informazione sportiva, le moviole, le pagelle, il servizio pubblico e il sentimento popolare sono stati in mano a Piccinini, Pistocchi, Ziliani, Varriale e Gazzetta. — Michele Fusco (@mike_fusco) February 4, 2020

Il punto è che le reazioni scomposte non c'entrano niente col resto del discorso. Nedved non ha mancato di rispetto a Commisso, è stato chiamato a difendere la Juventus e l'ha fatto in maniera pacata.

Citare Ziliani, notoriamente non proprio super partes, fa il resto. Chapeau. — ⚪️⚫️44GattidErnesto🎱 (@44gattdernesto) February 4, 2020

#Piccinini che risponde a se stesso, dichiarando chiusa la discussione (con se stesso) grazie all'intervento di Ziliani 🦌 che risponde ad una lettera scritta da lui stesso sotto falso nome 🤯

Il tutto dopo la chiosa di #pistocchi ieri sera.

Tutto questo è meraviglioso 😍 https://t.co/DdtWqBkpWc — Nevio Capella (@Djnc78) February 4, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK