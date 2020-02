Calciomercato, clamoroso scambio in vista sull’asse Manchester-Milano: Lautaro va al City e Cancelo ritorna all’Inter?

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal Sun. Secondo la nota testata d’Oltremanica, il Manchester City starebbe pensando seriamente a Lautaro Martinez, autentico mattatore fin qui della formazione di Antonio Conte. Il “Toro” ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro: una cifra molto alta, certo, ma non proibitiva se si pensa ai faraonici acquisti dei Citizens degli ultimi tempi. Da non escludere, poi, un possibile inserimento nella trattativa di Joao Cancelo, ex Juve ed Inter, che sta faticando a trovare una propria dimensione all’interno dello scacchiere tattico disegnato da Guardiola.

Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, di rumors che non hanno trovato conferme. Fermo restando che il rinnovo di Lautaro con l’Inter è ben lungi dall’essere concluso. Ecco perchè i principali top club si stanno cominciando a muovere per l’argentino. Cancelo, non dimentichiamolo, è stato acquistato neanche 5 mesi fa dalla Juve per una cifra vicina ai 60 milioni di euro: che si possano schiudere per il portoghese le porte di un incredibile ritorno? Ai posteri l’ardua sentenza.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK