Cristiano Ronaldo a Sanremo? Le parole di Amadeus

Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, questa sera sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Sarà accompagnata dal fuoriclasse portoghese?

Tutti gli appassionati di musica che in queste ore si trovano nella città ligure aspettano con ansia che arrivi sera per capire se Cristiano Ronaldo sarà o meno a Sanremo in veste di accompagnatore. L’attesa si sta facendo sempre più fremente, anche perché un post su Instagram di Georgina fa intendere che non viaggerà da sola. Georgina ha raggiunto comunque Sanremo in mattinata, nessuna traccia di Ronaldo che ovviamente si è allenato con la Juve nel pomeriggio. In serata però non è da escludere un “salto” di CR7 a Sanremo. Ad ogni modo, a poche ore dall’inizio, vige ancora il massimo riserbo sulla sua presenza.

«Sanremo here we go!!!! 🌸🚁❤️ #sanremo» ha scritto la showgirl argentina. Che questa sera avrà l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico italiano. Gli ascolti tv di questo settantesimo Festival di Sanremo infatti finora sono stati molto alti, superando abbondantemente il 50% di share. E la presenza della bellissima argentina sarà un motivo in più per molti per rimanere incollati al televisore.

Ronaldo a Sanremo? Amadeus nicchia

«Non ho il cellulare di Cristiano Ronaldo. Ma credo che guarderà il festival da casa, inviando magari un omaggio floreale a Georgina. Non so. Io aspetto Georgina Rodriguez». Sono queste le parole pronunciate dal presentatore del Festival di Sanremo Amadeus nel corso della conferenza stampa giornaliera. Parole che sembrano chiudere ad una sua presenza, ma chissà. Il pubblico sanremese, specie quello di fede juventina, continua a sperare per poter vedere da vicino il suo beniamino.

