Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano al futuro: Fabio Paratici ha nel mirino quattro giocatori Under 20 per rinforzare la rosa e guardare avanti.

Presente, ma anche futuro: Fabio Paratici guarda avanti e pensa al calciomercato Juventus del futuro cercando di visionare e portare a Torino tutti i migliori giovani in circolazione in tutta Europa e non solo.

Ecco i quattro giocatori Under 20 che sono finiti nel mirino del CFO dei bianconeri per il futuro: riusciranno gli uomini mercato a portarli alla corte di Maurizio Sarri? Gran parte di questi sono già approdati in pianta stabile nelle rispettive prime squadre.

Calciomercato Juventus: Camavinga del Rennes

Il primo nome in questione è Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 di proprietà del Rennes che sta letteralmente facendo impazzire mezza Europa. Quest’anno, infatti, il ragazzo è promosso in prima squadra dove ha avuto anche l’opportunità di esordire in Europa League.

Il costo del suo cartellino è letteralmente schizzato alle stelle, con tutti i top club d’Europa che sono alla caccia del ragazzo che molto probabilmente saluterà il club francese già nel mese di giugno prossimo. Ma non è l’unico giocatore Under 20 che Paratici sta puntando.

Calciomercato Juve, Ryan Gravenberch l’alternativa

E’ letteralmente esploso quest’anno Ryan Gravenberch, centrocampista centrale classe 2002 che grazie alle sue prestazioni sta letteralmente bruciando le tappe: dopo essere stato aggregato ad inizio anno alla formazione dell’Ajax Under 21, in cui ha messo a segno già 6 gol e 4 assist, è stato mandato in pianta stabile in prima squadra dove non si è fermato.

Per lui sono già 2 le reti nonostante il suo ruolo non sia propriamente quello di attaccante: insomma, sta facendo la differenza e la Juventus questo lo sa bene.

Calciomercato Juventus, piace Bellingham del Birmingham

Bellingham è davvero giovanissimo e già sta facendo sfracelli tra le fila del Birmingham: il ragazzo, classe 2003, milita in Premiership, la Serie B inglese, dove sta trovando un posto da titolare inamovibile.

La Juventus lo sta monitorando davvero da vicino e per lui sarebbe pronto a fare un’offerta davvero importante in quanto abbina qualità, quantità e tanti gol: sono già 4 le reti messe a segno quest’anno per lui, che ormai sembra essere destinato a viaggiare verso nuovi lidi.

Boadu-Juventus, l’interesse è reciproco

Concludiamo con il possibile attaccante del fututo della Juventus che potrebbe arrivare dall’Olanda: stiamo parlando di Myron Boadu, punta centrale di 19 anni classe 2001 che ha messo a segno qualcosa come 19 gol e 13 assist in 32 presenze.

Numeri a dir poco straordinari che non possono far altro che attirarlo verso i top club a livello europeo. La Juventus è molto vigile sul ragazzo il quale non disdegnerebbe un trasferimento in Italia, in Serie A, magari alla corte di Sarri.

