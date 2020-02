Verona Juventus Probabili Formazioni: tridente per Sarri?

Le probabili formazioni di Verona Juventus, partita di Serie A che si giocherà sabato sera: Maurizio Sarri pensa al tridente ultra offensivo?

Sabato sera alle ore 20:45 si giocherà Hellas Verona Juventus, partita valida come anticipo della prossima giornata di Serie A 2019-2020. I bianconeri dopo l’importante vittoria contro la Fiorentina in campionato voleranno in casa degli scaligeri che hanno necessariamente bisogno di punti per rialzarsi e risalire la china, con un unico obiettivo: trovare una salvezza tranquilla.

Ecco le probabili formazioni di Verona Juve:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Indisponibili: Salcedo

Squalificati: –

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Indisponibili: Khedira, Danilo, Chiellini, Demiral

Squalificati: –

Verona Juventus Probabili Formazioni: Ballottaggio Dybala-Douglas Costa

Per la Juve di Maurizio Sarri dovrebbe esserci spazio per il tridente con un 4-3-1-2 in cui Szczesny sarà tra i pali, Cuadrado ed Alex Sandro i terzini e Bonucci-De Ligt coppia di difensori centrali, con Bentancur e Rabiot interni e Pjanic in cabina di regia. In avanti invece potrebbe esserci spazio al tridente delle meraviglie con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo esterni e Gonzalo Higuain in mezzo.

Non è da escludere che la Joya possa essere spostata leggermente più indietro, sulla trequarti, ma in ogni caso il tutto comporterà un possibile atteggiamento ultra offensivo.

Staremo a vedere se invece ci sarà spazio per Douglas Costa nel tridente, anche se la sua posizione è molto più “ibrida” rispetto quella ad una classica ala offensiva.

