Cristiano Ronaldo compie gli anni: ecco come ha festeggiato

Cristiano Ronaldo ha festeggiato ieri il suo compleanno spegnendo 35 candeline: ecco come ha festeggiato CR7. Per lui ordinaria amministrazione.

Per Cristiano Ronaldo quella di ieri è stata una giornata di ordinaria amministrazione nonostante fosse il suo compleanno. CR7 infatti ieri ha spento ben 35 candeline, ma non c’è tempo per distrarsi o pensare alle feste: sabato sera c’è una gara importante da giocare e, per questo motivo, bisogna concentrarsi al massimo.

Per questo motivo, in modo ironico, su Instagram si fa gli auguri da solo postando un video in cui compie degli esercizi mentre si allena con la maglia della Juventus, per restare più in forma che mai, pronto per portare i bianconeri alla vittoria contro il Verona in campionato. Di sera, però, si concede una cena di famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Happy birthday to me!!😅💪🏽🤪 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 5 Feb 2020 alle ore 3:58 PST

Cristiano Ronaldo compleanno: la foto di famiglia

Di sera infatti Cristiano Ronaldo per festeggiare i suoi 35 anni ha deciso di portare fuori a cena la sua Georgina Rodriguez e suo figlio Cristiano Jr in un noto ristorante, con la sua fidanzata che gli ha fatto una bellissima sorpresa facendogli trovare una torta a forma di “CR7”.

Un regalo davvero inaspettato che riempie di gioia e carica ancora di più il portoghese, il cui 2019 non è stato di certo fortunato dal punto di vista emotivo con il caso Mayorga, la donna che l’ha accusato di averla stuprata. Per fortuna il tutto è finito in un nulla di fatto ed il 2020 è iniziato nel migliore dei modi: lui vincente con la Juventus e la sua Georgina stasera sul palco dell’Ariston.

