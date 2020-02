Massimo Giletti attacca la Juventus: è polemica

Massimo Giletti ha attaccato la Juventus criticando la sua squadra del cuore in sostanzialmente tutti i reparti: le accuse del conduttore.

Massimo Giletti attacca la Juventus, noto conduttore tv che prima è stato alla Rai ed oggi si trova a La7, che intervenuto a Tmw Radio ha avuto occasione di commentare la stagione dei bianconeri e non ci sono delle parole positive nei confronti della squadra del suo cuore, allenata da Maurizio Sarri.

Per prima cosa il noto conduttore di Non è l’Arena ha spiegato subito il primo problema secondo lui della Vecchia Signora quest’anno: il fatto che non possa giocare con il famoso tridente delle meraviglie composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala. Insomma, uno è sempre di troppo. Ma non c’è solo questo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Cristiano Ronaldo compie gli anni: ecco come ha festeggiato

Massimo Giletti attacca la Juventus: le accuse del conduttore

Ma non finisce qui: Giletti ne ha anche per la difesa della Juventus che sente secondo la sua opinione la mancanza di Giorgio Chiellini. Il tutto lo si è visto nella gara persa contro il Napoli dove si sono visti atteggiamenti sbagliati da parte dell’intero reparto e questa è la grande differenza tra Sarri ed Allegri.

Il campionato, infatti, quest’anno è sempre più equilibrato ed il merito va senz’altro alle avversarie come la Lazio che è riuscito a conquistare per ben due volte la vittoria contro i bianconeri, sia in Supercoppa Italiana sia in Serie A.

Occhi puntati anche al calciomercato: il suo nome numero uno è quello di Paul Pogba, che secondo lui potrebbe risolvere lo spinoso problema del filtro a centrocampo e darebbe allo stesso tempo molta più sostanza all’intero reparto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Juventus, Cuadrado in allenamento compie un numero incredibile: il video

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK