La Juventus starebbe pensando ad Aouar. Ecco quale potrebbe essere il piano dei bianconeri per arrivare al 21enne del Lione.

Il calciomercato di gennaio si è chiuso da una settimana, ma le idee e le trattative continuano senza alcun dubbio a proseguire e ad andare avanti. In casa Juventus si starebbero valutando molti profili. Un nome su cui ci sarebbe l’attenzione dei bianconeri sarebbe quello di Aouar, 21enne talentuoso del Lione.

Aouar alla Juventus, Calciomercato: più che un’idea

Fabio Paratici, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Tuttosport’, avrebbe infatti messo gli occhi sul trequartista dei transalpini, che tra l’altro saranno il prossimo avversario dei piemontesi negli ottavi di Champions League. Il calciatore algerino di origini francesi in questa stagione è stato autore di sette gol e sei assist. Il classe 1998 potrebbe essere un obiettivo per la prossima estate. Un colpo quindi in ottica prevalentemente futura.

Considerato uno dei maggiori talenti in Francia, Aouar è un centrocampista con una grande tecnica. Grazie alla sua spiccata visione di gioco e alla sua precisione nei passaggi, viene soprattutto schierato e utilizzato nel ruolo di regista, ma anche in posizione di interno di centrocampo, sia come mezzala che in un centrocampo a tre. La sua grande abilità nel controllo del pallone e il suo fisico agile e asciutto gli permettono di essere pericoloso anche nel dribbling. Ed è principalmente per questo motivo che viene usato talvolta in posizione di esterno di centrocampo. Insomma, un acquisto di altissimo livello. La Juventus potrebbe davvero puntarci con decisione.

