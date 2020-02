Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano tre giovani calciatori olandesi che stanno facendo la differenza nelle rispettive squadre: ecco chi sono.

La Juventus pensa al presente ma anche e soprattutto al futuro della rosa e dal calciomercato potrebbe far arrivare in bianconero tre giocatori olandesi che si stanno mettendo in mostra in questo campionato, facendo la differenza nei rispettivi club.

Il primo è una punta centrale, Myron Boadu, che sta letteralmente facendo sfracelli tra le fila dell’AZ Alkmaar a suon di gol e prestazioni davvero importanti: il ragazzo, promosso dalla formazione Under 19, è solamente un classe 2001 ma ha già messo a segno 19 reti e 13 assist in 32 presenze.

Il secondo nome è quello di Donyell Malen, altra punta centrale classe 2001 che, prima di infortunarsi tra le fila del PSV, stava letteralmente guidando la squadra a suon di gol.

Per lui infatti quest’anno sono già stati messi a segno qualcosa come 17 reti e 9 assist in 25 presenze stagionali. Numeri da grandissimo campione che certificano tutto il suo talento.

Calciomercato Juventus, tre olandesi per Sarri: chi sono?

Ryan Gravenberch è il terzo nome in orbita calciomercato Juventus: il ragazzo classe 2002, di professione centrocampista centrale, si sta mettendo in mostra con la seconda squadra dell’Ajax dove ha messo in mostra il suo “vizietto” del gol: tra prima squadra e quella riserve, infatti, sono già 8 le reti (condite da 5 assist), come riporta Soccernews.

