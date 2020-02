Il calciomercato Juventus è ormai improntato alla prossima stagione. La società bianconera ormai da settimane sta pianificando il suo futuro. L’obiettivo è quello di avere una rosa sempre più forte e competitiva per vincere in Italia e in Europa.

Negli ultimi anni poi la dirigenza è stata molto brava nel riuscire ad arrivare per prima su giocatori in scadenza di contratto, i cosiddetti “parametri zero”. Fulgidi esempi ne sono stati Emre Can (ora ceduto al Borussia Dortmund), Rabiot e Ramsey. Nella lista dei possibili obiettivi a costo zero ci sono tanti nomi allettattanti.

E uno di questi è quello di Jan Vertonghen, centrale del Tottenham di Mourinho. Trentadue anni già compiuti, potrebbe essere un ottimo rinforzo in chiave di esperienza, per una squadra che sarà comunque impegnata su più fronti. Un giocatore poi che non dovrebbe avere grossi problemi nell’ambientarsi nel campionato italiano.

Calciomercato Juventus, l’apertura del procuratore

A tenere i giochi aperti per il suo possibile arrivo in Italia ci ha pensato l’agente di Vertonghen, Tom De Sul, che ha rilasciato una intervista al “Het Laatste Nieuws”. «Non abbiamo nessun accorto e non escludiamo nulla. Su Jan c’è molto interesse da parte di diverse squadre, ma anche il Tottenham rimane un’opzione interessante. Lui si trova molto bene a Londra e ha molto rispetto per gli Spurs».

Tuttavia il procuratore ammette: «Dopo otto anni è normale che ci sia un forte legame. Vuole ancora ottenere buoni risultati con il Tottenham, vuole qualificarsi per l’Europa League o la Champions e vincere la Coppa d’Inghilterra. E’ ancora ambizioso, malgrado abbia 32 anni. Vuole giocare ai massimi livelli il più a lungo possibile».

