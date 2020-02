Polemica sul prezzo dei biglietti di Juventus Lione, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco le ultime.

Il conto alla rovescia per Juventus Lione è partito da un bel po’ di tempo. La sfida, in programma il 17 marzo, sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata invece andrà in scena il 26 febbraio. Un problema però riguarda soprattutto il match che si giocherà all’Allianz Stadium.

Juventus Lione, polemica per il prezzo dei biglietti

La sfida è senza alcun dubbio molto sentita, ma su di essi aleggia l’alone e l’incubo del caro biglietti. Infatti, a eccezione della tribuna nord e sud, i prezzi dei tagliandi saranno tutti superiori a 150 euro. E questo riguarderà anche gli abbonati in campionati, i members e gli under 16.

La polemica è subito divampata ed esplosa nel mondo dei social network. “Vogliono clienti e non tifosi“: questo è il mantra e il succo dei ragionamenti dei supporters bianconeri. Insomma, la mossa della società piemontese e piaciuta davvero a pochi e il rischio di un sciopero del tifo è un qualcosa che potrebbe diventare abbastanza concreto. Stavolta il popolo juventino ha deciso di far sentire la sua voce. E l’avvicinamento all’ottavo di finale non è mai stato così polemico.

