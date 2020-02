Ecco il day after di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dopo il Festival di Sanremo. E c’è stato anche un gesto di beneficenza.

Georgina Rodriguez è senza alcun dubbio stata una delle stelle della terza serata del Festival di Sanremo, tenutasi nella giornata di giovedì. La modella argentina è stata accompagnata da Cristiano Ronaldo, presente in platea in prima fila. Il giorno dopo però è ritornata la solita di sempre, con addosso tuta e scarpe da ginnastica. “Si torna a casa“, ha postato la Rodriguez nelle sue stories di Instagram, dove ha pubblicato una foto che ritrae lei e il campione portoghese in macchina. La coppia ha infatti passato la notte in un albergo sul lungomare di Sanremo per poi ripartire la mattinata per Torino. Con loro c’erano gli amici di sempre, ossia Miguel Paixao, ex compagno di squadra dei tempi delle giovanili dello Sporting a Lisbona e seduto accanto a CR7 all’Ariston e anche il preparatore Tony Falco.

Cristiano Ronaldo, il day after di Sanremo con Georgina

Come riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non sono certo mancate le critiche. L’accusa principale è sta quella di essersi presentata solo e soltanto presentata come la fidanzata di. Immediata però è stata la difesa di Amadeus in conferenza stampa: “Non è una colpa essere la donna che Cristiano Ronaldo ama. Georgina ha dimostrato di essere simpatica, intelligente e brava. Il pezzo di tango non l’aveva mai fatto e mi ha raccontato che l’ha imparato proprio da Cristiano. Sarebbe ipocrita negare che ho conosciuto Georgina perché è la fidanzata di Ronaldo, ma è salita sul palco perché è brava“.

E ovviamente non si è potuto non parlare del cachet e del compenso che tanto ha fatto discutere. Georgina potrebbe però devolverlo interamente in beneficenza ai bambini dell’ospedale Santa Margherita di Torino. Un gesto senza alcun dubbio da apprezzare.

