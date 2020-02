Georgina Rodriguez, chi è la fidanzata di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez sarà questa sera una delle conduttrici del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Conosciamo meglio la compagna di Cristiano Ronaldo.

Chi è Georgina Rodriguez? La modella argentina è chiaramente salita agli onori della cronaca nel 2016, quando si è legata sentimentalmente al campione portoghese, che oggi difende i colori della Juventus. Dalla loro storia d’amore è nata a fine 2017 una bimba, che si chiama Alana Martina. Che fa compagnia agli altri figli di CR7, ovvero Ronaldo Jr (che oggi ha 10 anni) e i gemelli Eva Maria e Mateo.

Georgina Rodriguez: da cameriera a modella

Georgina è nata il 27 gennaio 1994 a Buenos Aires, in Argentina, ed è del segno dell’Acquario. Mora, è alta 1.68 cm e pesa all’incirca 60 chili. Ci sono tante versioni riguardo agli ultimi anni vissuti dalla bellissima argentina prima di conoscere Ronaldo. Ha lavorato come cameriera, poi si è trasferita a Bristol in Inghilterra per lavorare come ragazza alla pari. Quindi a Madrid è stata commessa in un negozio di Gucci, prima di incontrare il passione portoghese e dedicarsi esclusivamente al lavoro di modella. Ha una grande passione anche per la danza e per i social network, che utilizza con costanza. Su Instagram ha la bellezza di 16 milioni di follower destinati ad aumentare dopo stasera.

Il regalo super di Georgina a CR7

In occasione dell’ultimo compleanno di Cristiano Ronaldo, che è stato ieri 5 febbraio, ha regalato al suo compagno un fuoristrada del valore di circa 300mila euro. Niente male, vero? Questa sera la sua grande vetrina italiana. Al Festival di Sanremo avrà l’occasione per farsi apprezzare dal pubblico, in teatro e televisivo, non solo per la sua bellezza ma anche per le sue altre qualità.

