Georgina incanta Sanremo. Bella come il sole, con CR7 in platea

Georgina Rodriguez è entrata nelle case degli italiani con il Festival di Sanremo. Gag con Amadeus sul duello Inter-Juve, poi balla il tango e bacia CR7.

Sì, è bellissima. Georgina Rodriguez ha spopolato sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì del Festival di Sanremo. E’ stata la sua notte. Gli italiani hanno accolto la compagna di CR7 nelle loro case ammirandone una bellezza ammaliante, naturale, senza filtri o “accorgimenti”. Le sue forme hanno dato slancio ad un sorriso sornione e coinvolgente, meno sguaiato di altre soubrette argentine che prima di lei erano salite sul palco. E Cristiano Ronaldo, quasi commosso, in platea ad applaudire.

Georgina e la gag sull’Inter

Georgina Rodriguez è entrata in scena con un abito lungo color carne tempestato di paillette, e Amadeus si improvvisa showman. Si toglie la sciarpa bianca che spicca sullo smoking di velluto nero e lascia intravedere una maglia della Juventus. «E’ la più bella camiseta del mondo – dice la compagna di CR7 -. Togliti la giacca, Amadeus». Riluttante, il conduttore, di nota fede interista, obbedisce e mostra la maglia, che sul retro però è nerazzurra e porta la scritta Lukaku, punta di diamante dell’attacco della squadra milanese.

Ronaldo in platea

In abito blu, Cristiano Ronaldo ha preso posto in prima fila al teatro Ariston, come documentano le riprese tv. Sulla stessa fila il direttore di Rai1 Stefano Coletta, Giovanna Civitillo moglie di Amadeus e il figlio del conduttore. C’è stato anche un breve scambio tra Amadeus e Cristiano Ronaldo all’Ariston. Il conduttore omaggia il calciatore con un gagliardetto della Juventus, ricevendone in cambio la maglia bianconera. «Ci sono campioni che appartengono a tutto il calcio» ha commentato il conduttore. Georgina ha proseguito la sua serata di gloria tra una piccola gaffe (ha detto Masana e non Masini, ndr) e un sensuale tango.

