Video Gol Pazzini Verona Juventus 2-1: rigore vincente

Video Gol Pazzini Verona Juventus 2-1: rigore perfetto dell’attaccante subentrato su fallo di mano di Bonucci.

Rete decisiva di Giampaolo Pazzini subentrato nella ripresa e che realizza il calcio di rigore concesso ai padroni di casa per fallo di mano in area di Bonucci. Dal dischetto l’attaccante è a dir poco letale e porta in vantaggio per 2-1 i padroni di casa che così facendo concludono la rimonta dopo essere stati sotto grazie al gol di Cristiano Ronaldo, aver pareggiato con Borini e chiuso i conti con l’ex Milan.

Video Gol Pazzini Verona Juventus 2-1: rigore decisivo

I padroni di casa di Juric hanno giocato una partita davvero importante riuscendo a mettere sotto i bianconeri di Maurizio Sarri sia dal punto di vista del ritmo di gioco sia soprattutto in termini di azioni pericolose.

La Juventus dall’altra parte ha preso un palo ed una traversa ma la difesa continua ad essere troppo spesso ballerina e per questo motivo non è riuscita a fermare le scorribande offensive dei padroni di casa che hanno bucato nella ripresa soprattutto, con troppa facilità, la retroguardia dei bianconeri.

