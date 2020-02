Juventus ko? Rispunta l’hashtag #Sarriout

Verona-Juventus è terminata con una sconfitta inaspettata per la formazione di Maurizio Sarri, che rischia di perdere il primo posto solitario. L’Inter potrebbe agguantare i bianconeri al comando in caso di successo e la Lazio potrebbe accorciare le distanze, per una lotta scudetto sempre più aperta.

La sconfitta sta facendo discutere tanto sui social riguardo Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero è finito nuovamente sulla graticola, anche se va detto che il gol del pareggio veronese è arrivato su una leggerezza difensiva da parte di Bentancur. Le analisi da fare sono tante ma è rispuntato l’hashtag #Sarriout. C’è chi si schiera contro il tecnico ma anche chi lo difende.

LEGGI ANCHE –>> Verona-Juventus, i perché di una sconfitta

Come ad esempio Atafaunalamp che scrive: “l’ultima fesseria che potrebbe fare la società è esonerarlo, ormai siamo a metà percorso e nulla e perso, il problema è chiaramente nella testa dei giocatori”. O come Martin’s che scrive: “Ieri sera avrei scommesso quei 4 soldi che ho in banca che oggi il “tifoso” bianconero urlava #SarriOut e quasi quasi, richiama a gran voce #Allegri dopo averlo dileggiato tutto l’anno scorso. Siete abituati troppo bene … volete tutto e subito, ma non può essere così!”

Ma c’è che anche chi va apertamente contro il tecnico. Come Alex10 che scrive: “Difesa disorganizzata, centrocampo lento e di poca qualità, attacco incompleto…. allenatore incompetente #sarriout”. con Rossella che invoca un ritorno in panchina: “#Allegri il migliore fra gli allenatori😍 l’unico degno di poter allenare la nostra #juventus

#SarriOut subito!!!!!!!!!”

Difesa disorganizzata, centrocampo lento e di poca qualità, attacco incompleto…. allenatore incompetente #sarriout — alex10 (@YOUventino) February 9, 2020

Insomma il dibattito sui social è come al solito aperto. Con la Juventus che adesso deve ricompattarsi al più presto e ripartire, la semifinale di Coppa Italia con il Milan è già alle porte.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK