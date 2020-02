Pjanic lascia la Juventus, Calciomercato: aria di addio?

Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate. Ma quale potrebbe essere la destinazione del centrocampista bosniaco?

La sconfitta di Verona è stata una vera e propria mazzata per la Juventus. I bianconeri però provano a guardare avanti e a ripartire subito. L’attenzione e gli occhi sembrano però essere puntati anche sul futuro e quindi sul calciomercato. E le trattative potrebbero essere non solo in entrata, ma anche in uscita.

Uno dei big che potrebbe lasciare Torino è senza alcun dubbio Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, dopo un ottimo inizio, non sembra più essere in grado di dettare i tempi di gioco come gli viene richiesto da Maurizio Sarri. Anche nel match di ieri contro il Verona la sua prestazione è stata a dir poco sotto tono. Ed è per questo che non si può escludere un suo addio. Su di lui ci sarebbe da tempo l’interesse del Psg. Ovviamente a contare dovrebbe essere la volontà della Juventus, che non sembrerebbe essere disposta a scendere sotto gli 80 milioni di euro. Soldi che poi verrebbero eventualmente investiti per il grande colpo, rappresentato dal ritorno di Pogba.

E intanto però si potrebbe anche iniziare a pensare al possibile sostituto. Un nome intrigante potrebbe essere senza alcun dubbio quello di Jorginho, pupillo di Sarri, che l’ha avuto sia al Chelsea che al Napoli. Un affare molto difficile, ma non impossibile, come recentemente ammesso dal suo procuratore. Per ora solo un’idea e nulla più. Tutto è infatti legato al futuro e al destino di Pjanic.

