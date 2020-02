Sandro Tonali è uno degli obiettivi della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. C’è però concorrenza dalla Liga.

Sandro Tonali è senza alcun dubbio uno dei giocatori che sta maggiormente stupendo per qualità e personalità in questo campionato di Serie A. Ed è senza alcun dubbio per questo che su di lui avrebbero messo gli occhi moltissimi top club, tra cui anche la Juventus. I bianconeri si devono però guardare da una nutrita e agguerrita e concorrenza.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: insidia dalla Spagna

Il centrocampista classe 2000 infatti non ci sarebbe solo l’Inter, ma anche l‘Atletico Madrid. A rivelarlo è stato il noto media iberico ‘Don Balon’. I ‘Colchoneros sarebbero pronti ad offrire al ragazzo il posto da titolare fisso in squadra, un qualcosa che Juventus e Inter non potrebbero garantire.

A fare la differenza in una trattativa così complicata potrebbe essere la volontà del calciatore. Il centrocampista del Brescia starebbe comunque valutando e considerando ogni tipo di offerta e di proposta. Per la decisione definitiva si dovrà però aspettare l’arrivare dell’estate, quando il giovane potrebbe essersi imposto anche con la maglia azzurra all’Europeo. Sarà probabilmente proprio questa competizione a risultare fondamentale.

