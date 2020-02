Adani ne combina un’altra. Tifosi furibondi per telecronaca nel derby

Dopo Inter-Milan nel mirino è finita la telecronaca di Adani e di Trevisani, troppo sfacciatamente filo nerazzurra. I commenti sono stati massacranti.

Adani ha fatto di nuovo infuriare il web per la sua telecronaca filo-nerazzurra nel derby Inter-Milan di ieri sera. In estasi per il gol di Vecino, in trance agonistica totale per la zuccata di Lukaku. No, i fan rossoneri non gliele hanno mandate a dire. Sui social è bufera. Nella discussione si sono inseriti anche i fan della Juventus. Gli imputano di aver criticato Allegri per il bel gioco, mentre a Conte permette di essere brutto. Invitandolo ad esserlo, pur di vincere. Ecco alcuni commenti.

Adani che commenta la Juve di Allegri è un purista del bel gioco. Quello che commenta l’Inter di Conte fa un continuo elogio di grinta e carattere. Mah… — Maurizio Granato (@GranatoMau) February 9, 2020

ah quindi ad adani non interessa cosi tanto il famoso bel gioco?? l anno scorso non parlava di gioco solo perche da interista rosicava vedere la Juve vincere per l ennesimo anno?? 😂😂😂

patetici pic.twitter.com/G3wqmhoJVv — Herman 🇮🇹 (@Andre3520) February 9, 2020

Adani è interista,quella contro Allegri era una manfrina che faceva per darsi un tono. Essere anti juve è una moda che in certi ambienti paga. Alla fine conta solo vincere il come è sempre molto relativo — Sternocleidomastoide (@AlbertoVeiluva) February 9, 2020

“Chi marca il destino è sempre #Vecino“. Noi paghiamo 29 Euro al mese per queste fandonie. Poi volete combattere la pirateria.#InterMilan #DerbyDellaMadoninna #Adani #Trevisani — IL MAESTRO ⚪⚫ (@MaestroJuventus) February 9, 2020

