Grande successo per Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Il conduttore, noto tifosi interista, ha parlato del suo incontro con Cristiano Ronaldo.

Amadeus ha appena concluso la sua bellissima esperienza al Festival di Sanremo. Un grandissimo successo la 70esima edizione da lui condotta, come testimoniano i numeri e i dati riguardanti gli ascolti. Il presentatore, in un intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, è voluto tornare a parlare del suo incontro all’Ariston con Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sanremo 2020, Lapo Elkann e Marchisio pungono Amadeus

Amadeus: “Ecco che cosa farò con la maglia di Cristiano Ronaldo”

Queste le sue parole: “Campioni come lui sono di tutti i tifosi. Sono molto british come tifoso. Per dire in passato ho fatto una foto con Van Basten, perché era un grande. Anche mio figlio, nonostante giochi nei pulcini dell’Inter, era molto contento di essere seduto vicino a CR7. La sua maglia autografata la incornicerò e la appenderò in casa. Scudetto? L’Inter ha un ottimo allenatore e i nuovi acquisti possono dare una grande mano”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sanremo 2020, Georgina incanta e conquista tutti

Insomma, nonostante la rivalità calcistica, molto belle le dichiarazioni del presentatore. D’altronde lo si era già capito dal suo di rapportarsi con Georgina: Amadeus sa come scherzare ma sa anche rispettare quando si parla di tifo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK