Cristiano Ronaldo è sempre più l’anima della Juventus. Il portoghese è andato a segno nelle ultime dieci giornate di serie A consecutivamente ma questo non sta bastando.

A Verona era stato ancora una volta il portoghese a portare in vantaggio i bianconeri con una splendida azione personale. Poi però i gialloblù di Juric hanno compiuto la rimonta e portato a casa la partita, infliggendo all’undici di Sarri il terzo stop in serie A.

Problema mica da poco, perché Inter e Lazio hanno vinto e hanno dunque riaperto la lotta per lo scudetto. Ora i nerazzurri di Conte sono addirittura appaiati in vetta ai bianconeri. Come rivela “Don Balon” Ronaldo è uscito visibilmente contrariato dal campo, senza nemmeno salutare i supporter della sua squadra che erano presenti sugli spalti di Verona.

Real Madrid vigile su Ronaldo

Lo stesso “Don Balon” rivela come il Real Madrid stia seguendo con grande attenzione l’evolversi della stagione di Cristiano Ronaldo. E che Florentino Perez starebbe pensando ad un clamoroso ritorno nella capitale spagnola. Certo che il portoghese avrebbe ancora tanto da dare alla causa nonostante la sua carta d’identità. Ronaldo, dal canto suo, ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Ma probabilmente mal sopporterebbe una stagione senza trionfi, anche perché spes

