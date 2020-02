Messi alla Juventus? Per Braida è un affare possibile

Calciomercato Juventus, uno dei grandi sogni dei tifosi è quello di vedere allo Stadium un altro big del calcio mondiale con la maglia bianconera.

Un sogno chiamato Leo Messi. Il giocatore argentino vive una fase travagliata della sua permanenza a Barcellona. Nonostante l’asso sudamericano si trovi molto bene in Spagna, dove ormai ha messo le radici, non è da escludere che in futuro possa cambiare aria. Ancor più dopo le recenti frizioni avute con il direttore sportivo Abidal. Molto potrebbe dipendere anche da come terminerà la stagione dei blaugrana, che non sono più i grandi favoriti per conquistare la Champions League e anche nella Liga spagnola sono dietro al Real Madrid capolista.

LEGGI ANCHE –>> Juventus, infortunio Douglas Costa: i tempi di recupero

Ad alimentare i sogni di calciomercato della Juventus e soprattutto dei tifosi sono anche le parole di Ariedo Braida, ex direttore sportivo proprio del Barcellona. Alla Gazzetta dello Sport ha auspicato un futuro in rossonero per Messi: «Da milanista lo vedrei bene in rossonero, al Milan serve un giocatore dalla forte personalità, come è Ibrahimovic».

Ma poi con realismo ha anche affermato che «sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo, al momento sono più attrezzate. Chiaramente Messi è un giocatore molto costoso, ha un ingaggio elevatissimo ma con lui tutto è possibile, copre tutti gli errori che si fanno».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK