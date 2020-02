Pogba alla Juventus, calciomercato: arriva la svolta decisiva

Paul Pogba alla Juventus, arrivano le ultimissime news di calciomercato: c’è la svolta decisiva da parte di Fabio Paratici. La scelta del Manchester United.

Pogba è sempre più vicino alla Juventus ed è sempre più in cima ai pensieri di Fabio Paratici: queste sono le ultimissime news di calciomercato riguardo al possibile ritorno del ragazzo classe 1993 tra le fila dei bianconeri dopo l’esperienza tra le fila del Manchester United.

Se, infatti, sul fronte “ufficiale” sembra esserci calma piatta, come riporta calciomercato.it, Mino Raiola continua a lavorare sotto traccia per riportare in Italia il suo assistito, che andrebbe così ulteriormente a rinforzare la mediana della Vecchia Signora che, l’anno prossimo più che mai, avrà bisogno di un cambiamento dal momento che, oltre ad Emre Can già ceduto, rischia di perdere anche Khedira e Matuidi per sopraggiunto limite di età.

Insomma, soprattutto in caso di delusione in Champions League e mancato raggiungimento dello Scudetto, la sensazione è che Andrea Agnelli insieme a Nedved e Paratici daranno vita ad una vera e propria rivoluzione in cui non ci sarà spazio per i “vecchi”, ma un ringiovanimento generale della rosa in tutti i reparti, come è giusto che sia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Probabili Formazioni Milan Juventus Coppa Italia: ci sarà turn-over?

Pogba alla Juventus, calciomercato: il francese è vicino

Il problema di Pogba alla Juventus, però, è sempre quello e si chiama Zinedine Zidane: il Real Madrid, infatti, non perde la speranza di poter arrivare al campione del mondo con la sua Francia.

LEGGI ANCHE: Juventus, senti Zaccheroni: “Non si vede la mano di Sarri”

Anzi, al contrario sembra voler offrire qualcosa come 120 milioni di euro da mettere sul piatto e convincere i Red Devils a cederlo a giugno. I bianconeri non sembrano pronti a fare parte dell’asta che in estate potrebbe partire, ma farebbero leva su un ingaggio importante da offrire al ragazzo e, soprattutto, alla sua voglia di tornare a Torino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK