Probabili Formazioni Milan Juventus di Coppa Italia, semifinale d’andata: Sarri e Pioli faranno turn-over oppure no? Le ultime su chi scenderà in campo.

Ci sarà turn-over oppure no nella semifinale d’andata di Coppa Italia tra i bianconeri di Maurizio Sarri ed i rossoneri di Stefano Pioli, entrambi reduci da due pesanti ko contro rispettivamente Hellas Verona ed Inter nel derby?

Ecco le probabili formazioni Milan Juventus Coppa Italia 2019-2020.

Milan (4-4-1-1) Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Ibrahimovic. All. Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Ci saranno tanti cambi in Milan Juve? Sembrerebbe proprio di no. Entrambi gli allentori, infatti, daranno spazio ai migliori a disposizione al netto degli infortuni.

Tra le fila dei padroni di casa, che giocheranno con il favore di San Siro, ci sarà Donnarumma in porta, conti e Theo Hernandez terzini e Musacchio-Romagnoli in mezzo.

A centrocampo invece spazio agli esterni Castillejo e Bonaventura, con Kessie e Bennacer interni. Sulla trequarti confermato Calhanoglu mentre la punta centrale sarà il sempre pericolosissimo Zlatan Ibrahimovic.

In mediana Bentancur e Pjanic sono sicuri di un posto da titolari, mentre per il terzo slot Matuidi è favorito su Rabiot, che si dovrebbe accomodare in panchina.

Sulla trequarti Ramsey è favorito come trequartista, visto l’infortunio di Douglas Costa, mentre in avanti Dybala dovrebbe avere la meglio di Higuain accanto a Ronaldo.

Sarri risponde con un 4-3-1-2 in cuiprosegue l’alternanza con Szczesny tra i pali, Cuadrado esterno basso nella retroguardia a destra, Bonucci-De Ligt in mezzo favoriti su Rugani, mentre dalla parte opposta Alex Sandro dovrebbe completare il reparto.