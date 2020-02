Alberto Zaccheroni ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Juventus. E non è mancato il suo pensiero su Maurizio Sarri.

La sconfitta di sabato contro il Verona continua a far discutere e a far parlare. A dire la sua è stato anche Alberto Zaccheroni, che si è seduto sulla panchina dei bianconeri nel 2010. Il tecnico si è soffermato anche sul lavoro in questi mesi di Maurizio Sarri.

Juventus, senti Zaccheroni: “Non si vede la mano di Sarri”

“La favorita per lo scudetto per me rimane la Juventus, perché ha un organico per gestire l’intera stagione. Ultimamente i bianconeri hanno però perso sicurezza e non abbiamo ancora visto quello che sanno fare veramente. La prima concorrente è sicuramente l’Inter. Anche la Lazio non demorde e non ha alcun peso di responsabilità e senza alcun dubbio quello che viene di buono se lo prenderà. Stanno senza alcun dubbio dimostrando grande lavoro e grande merito”, queste le parole del 66enne, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Rai’.

Zaccheroni si è poi, come detto, concentrato su Maurizio Sarri: facendo anche qualche critica: “Non mi sembra che abbia in mano la squadra. Io non vedo quasi nulla in questa Juventus del Sarri di Napoli. Credo che i bianconeri siano ancora un cantiere aperto. Solitamente il lavoro sporco lo faceva Matuidi, adesso c’è Rabiot che non lo fa, perché ha caratteristiche differenti. Bisognerebbe essere dentro per capire cosa sta succedendo in questo momento. Bisogna capire mentalmente come riescono a gestire questa situazione, visto che negli ultimi anni sono stati abituati a dominare. La qualità è elevatissima, l’organico idem e la società è abituata a vincere. Vedremo che cosa succederà”.

