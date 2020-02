Milan Juventus Probabili Formazioni Coppa Italia: tre novità importanti

Milan Juventus Probabili Formazioni Coppa italia, semifinale d’andata: ci sono tre novità importanti tra le fila dei bianconeri, ecco chi scende in campo.

Ci saranno parecchie novità in campo in Milan Juventus in Coppa Italia: nella semifinale d’andata, infatti, ci sarà un pochino più turn-over da una parte e dall’altra a partire dai rossoneri, con Donnarumma in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini, mentre in mezzo Musacchio e Romagnoli saranno la coppia di difensori centrali.

A centrocampo Castillejo e Calhanoglu saranno le ali, con Kessié e Bennacer interno in mediana di qualità e quantità. In attacco, invece, accanto a Rebic ci sarà ovviamente Zlatan Ibrahimovic.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All. Stefano Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2

Milan Juventus Probabili Formazioni Coppa Italia: gioca Ramsey

Risponde Maurizio Sarri con un 4-3-1-2 con Buffon in porta, Cuadrado agirà come esterno basso nella retroguardia a destra, con Alex Sandro a sinistra e Bonucci-De Ligt in mezzo.

In mediana Pjanic agirà in cabina di regia, con Bentancur e Rabiot interni. Sulla trequarti, invece, Aaron Ramsey agirà sulla trequarti, con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, con Gonzalo Higuain che sembrerà partire dalla panchina.

