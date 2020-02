Calciomercato Juventus, Kumbulla si allontana, ma Paratici ha un’arma

Calciomercato Juventus, Kumbulla si allontana sempre di più dai bianconeri e dalla Serie A: spuntano infatti nuove concorrenti internazionali.

Marash Kumbulla è un obiettivo di calciomercato Juventus e non solo: i bianconeri stanno cercando di provare a portare a Torino il giovane centrale di proprietà dell’Hellas Verona che Maurizio Sarri ha avuto l’opportunità di vedere da vicino il ragazzo classe 2000 che, però, è finito nel mirino di altri club che lo stanno osservando da molto, molto vicino.

Oltre ai tantissimi club italiani, infatti, spunta anche il Borussia Dortmund che sembra essere adesso la formazione che ha maggiormente la possibilità di arrivare al ragazzo nel giugno prossimo.

Sembra infatti essere pronta un’importante offerta, come riporta calciomercato.it, da parte del club tedesco per il giovane difensore centrale che, al suo vero e proprio primo anno in Serie A, sta davvero facendo benissimo e si sta rivelando uno dei prospetti più interessanti di tutto il nostro campionato.

Calciomercato Juventus, Kumbulla piace al Borussia Dortmund

Il valore del cartellino di Kumbulla è stimato infatti attorno ai 10 milioni di euro e sia Inter che il Napoli, oltre ovviamente alla Juventus, sembra proprio che proveranno a strappare il ragazzo dall’Hellas già a giugno.

La concorrenza, però, con l’arrivo del Borussia Dortmund, sembra adesso essere sempre più internazionale: insomma, tutte le big italiane sono avvertire e dovranno fare sempre più attenzione a quella che sembra proprio essere una possibilità sempre più concreta.

Il giovane dall’altra parte non si è ancora sbilanciato, come è giusto che sia, e proverà a chiudere nel migliore dei modi l’annata per poi concentrarsi per bene sul suo futuro: quale squadra sceglierà?

La sensazione è che andrà dove avrà la possibilità non solo di crescere professionalmente, ma anche e soprattutto dove potrà giocare con maggiore continuità.

Paratici, però, ha un’arma di calciomercato Juventus molto importante: i trofei. Se anche lo spazio sarà poco per lui, infatti, la possibilità di esser competitivo e vincere tutti i trofei che giocherà, potrebbe essere un buon motivo.

