Calciomercato Juve, nella cena Sarri-Agnelli-Paratici si sono fatti 4 nomi

Calciomercato Juve, durante la cena tra Maurizio Sarri, Andrea Agnelli e Fabio Paratici si sono fatti quattro nomi per rinforzare la difesa.

Durante l’ormai celeberrima cena che ha visto coinvolti il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ed il CFO Fabio Paratici, secondo quanto riporta calciomercato.com, si è parlato anche di calciomercato Juve. In particolar modo si è pensato ad un modo per rinforzare la difesa della Vecchia Signora.

Sul piatto ci sono stati ben quattro nomi, tutti più o meno importanti e di caratura internazionale, che potrebbero servire a giugno per rinforzare il reparto difensivo, al momento la zona del campo dove la squadra ha maggiormente bisogno di innesti di qualità e al più presto per aumentarne la potenza. Ecco tutti i nomi sui quali si sarebbe discusso.

Calciomercato Juventus, quattro nomi per la difesa

Tra i tanti nomi che si sono fatti, si è parlato di Emerson Palmieri del Chelsea, vero e proprio pupillo che Sarri ha potuto allenare quando militava in Inghilterra sulla panchina dei Blues. Il ragazzo, che è titolare in pianta stabile in Premier League, ha mantenuto un ottimo rapporto con l’allenatore toscano e potrebbe seguirlo in questa sua avventura alla Continassa.

Il secondo nome è quello di Kurzawa del Psg, vicinissimo questo inverno e potenzialmente inserito nello scambio con De Sciglio purtroppo mai andato in porto per un soffio. In estate, però, il ragazzo lascerà ufficialmente la Francia e la destinazione numero uno potrebbe senz’altro essere la Vecchia Signora.

Il terzo nome è quello di un altro nome in forza ai parigini, ossia Meunier, esterno basso di difesa classe 1991 che non sta proprio trovando spazio e sta facendo davvero molta fatica tra i campioni di Francia. Potrebbe essere proprio lui l’alternativa al sopra citato compagno di squadra.

Infine chiudiamo con un nome a costo zero in quanto è di proprietà dei bianconeri ma attualmente in prestito al Cagliari: stiamo parlando di Luca Pellegrini.

