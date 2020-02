Calciomercato Juventus, quante occasioni a costo zero tra i giovani

Il calciomercato per la Juventus offre delle importanti occasioni in vista del futuro. Ci sono infatti tanti under 23 in scadenza di contratto che potrebbero essere ingaggiati a costo zero.

Lo ricorda anche il portale Transfermarkt, che sottolinea come oltre a big del calcio mondiale come ad esempio Modric e Mertens ci sono anche altri giovani che si possono prendere a parametro zero dalla prossima stagione. Giocatori che sono stati già accostati alla Juventus, come ad esempio Chong, ma anche altri giovani in rampa di lancio che fanno gola e per i quali è già pronta a partire l’asta.

LEGGI ANCHE –>> Guardiola, l’intervista che fa sognare i tifosi della Juventus

Calciomercato Juventus: gli under 23 più interessanti

Uno dei giocatori che sicuramente scatenerà l’interesse dei top club europei è Sarr, difensore centrale del Nizza. La sua valutazione è già di 18 milioni di euro, per cui prenderlo a costo zero potrebbe essere per molti, Juventus compresa, una grande occasione. Tahith Chong, ala destra del Manchester United, già nelle scorse settimane è stato accostato ai bianconeri. Valutato sette milioni, per lui è forte la concorrenza soprattutto dell’Inter. Grandi affari possibili sulla trequarti, visto che sono in scadenza di contratto sia Kovalenko, stellina dello Shakhtar, che soprattutto Aouchiche, fenomeno del Paris Saint Germain che non riesce a trovare spazio con continuità vista la concorrenza, ma che in questa stagione in 7 presenze ha collezionato due gol e due assist.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK