Highlights Milan Juventus Coppa Italia: video gol e sintesi

Video Gol Highlights Milan Juventus di Coppa Italia, semifinale d’andata: clicca qui per vedere la sintesi e le immagini salienti della partita.

Si è giocata questa sera allo stadio San Siro di Milano la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan Juventus. E’ stata una partita difficile tra due compagini che non stanno affatto attraversando un bel periodo ed avevano assoluto bisogno di riscatto.

Da una parte, infatti, i bianconeri di Maurizio Sarri erano reduci da un pesante ko quanto inaspettato contro l’Hellas Verona in campionato e, per questo motivo, necessitavano di un risultato convincente per scacciare i fantasmi del possibile esonero di Maurizio Sarri.

Dall’altra parte invece i rossoneri di Stefano Pioli necessitavano di un risultato, con prestazione convincente, per cercare di dare una vera e propria svolta ad una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista e che è culminata con il ko pesante nel derby contro i cugini dell’Inter.

Video Gol Highlights Milan Juventus Coppa Italia semifinale andata

Nel video gol highlights Milan Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia, sarà possibile vedere tutte le azioni salienti gratis su YouTube sul canale ufficiale della Lega Serie A TIM oppure direttamente su Rai Play dal momento che questa competizione sarà in toto trasmessa in chiaro in tutte le sue partite, dalle qualificazioni alla finale.

Insomma, l’appuntamento è tra qualche settimana con la gara di ritorno in cui si giocheranno i restanti 90 minuti dal momento che, come sappiamo, le semifinali sono l’unico momento in cui si gioca su due campi nella doppia sfida.

Insomma, non è ancora detta l’ultima parola per nessuna delle due compagini anche se non sarà affatto semplice capire chi avrà la meglio tra queste due. La classifica del campionato di Serie A, infatti, in Coppa Italia non fa testo.

