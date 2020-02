Brozovic alla Juventus, Calciomercato Inter: Paratici fiuta il colpo a centrocampo se dovesse andar via Pjanic

Uno dei reparti maggiormente in crisi in questo scorcio di stagione della Juventus di Maurizio Sarri è sicuramente il centrocampo. Dopo un inizio assolutamente promettente, le prestazioni di Miralem Pjanic da circa un mese sono assolutamente negative. Al calo di prestazioni del bosniaco si può associare quello generale della squadra. La dirigenza di corso Galileo Ferraris sta cominciando a fare delle valutazioni per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista ex Roma è sì importantissimo, ma a fronte di un’offerta importante potrebbe anche partire. Ecco perchè Paratici e Nedved starebbero cominciando a sondare la situazione relativa a Marcelo Brozovic.

Calciomercato, Brozovic-Juve: le ultimissime sull’affare

Come riportato da Interlive, infatti, la Juve avrebbe fatto i primi sondaggi per capire le disponibilità del croato di trasferirsi in bianconero. Molto difficile, va detto, che la trattativa possa andare in porto: “Brozo” è considerato un punto di riferimento all’interno dello scacchiere tattico di Conte e il club meneghino valuta il mediano non meno di 70 milioni di euro. Per ora si tratta soltanto di spifferi di mercato, che non si sono tramutati in una trattativa concreta. Logicamente, la Juventus potrebbe dare l’assalto a Brozovic soltanto nel caso in cui Pjanic dovesse partire. Fantamercato? Chissà: i prossimi mesi potranno gettar luce sulla vicenda.

