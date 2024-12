Il piano segreto di Giuntoli e Jorge Mendes: lo fanno entro il 31 dicembre

La Juventus ha iniziato a mettere in cantiere un’operazione di mercato. Giuntoli si muove: chiusura entro il 31 dicembre.

Un altro pareggio, il nono in Serie A, che mette ancor di più in salita la strada che conduce allo scudetto. Sì, perché la Juventus, nonostante le dichiarazioni di facciata del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha fissato nel quarto posto il principale obiettivo stagionale, al tricolore ci pensa eccome. Vincerlo con la rosa a disposizione, però, sarà quanto mai complicato. Quasi impossibile, verrebbe da dire. Ecco perché il club, da ormai diversi giorni, si è attivato al fine di individuare gli adeguati rinforzi da portare a Torino a gennaio.

La principale priorità consisterà nel regalare a Thiago Motta un difensore di comprovata esperienza e qualità, capace di raccogliere il testimone lasciato da Gleison Bremer. Abbandonata la pista che portava a Milan Skriniar (stipendio troppo alto), ora i riflettori sono puntati su Antonio Silva, a sorpresa scivolato ai margini nel Benfica. Il tecnico Bruno Lage lo stima tuttavia nelle ultime 6 gare disputate ha preferito non impiegarlo, lasciandolo così in panchina.

Una serie di esclusioni non affatto gradita al 21enne che, di conseguenza, ha cominciato a valutare l’idea di lasciare la sua attuale squadra durante la sessione invernale del mercato e rilanciarsi altrove. I contatti tra la Vecchia Signora ed il procuratore del classe 2003 risultano costanti, con Giuntoli che resta ottimista in merito alle possibilità di chiudere la trattativa in maniera positiva. E non finisce qua: il manager, infatti, conta di concretizzare un’altra operazione sfruttando la sponda dell’agente lusitano.

Mercato Juventus, svelato il piano: operazione entro il 31 dicembre

La Juve, in particolare, conta di acquistare a titolo definitivo Francisco Conceicao alla luce delle ottime prestazioni fornite dall’ala destra in campo (2 gol e 5 assist in 14 gare). Il 21enne, prelevato dal Porto ad agosto in prestito oneroso per una spesa di 7 milioni più 3 di bonus, ha stupito tutti dimostrando una impressione sicurezza nei propri mezzi e una grande abilità nell’uno contro uno. Un cursore sempre in movimento, a cui i compagni si appoggiano spesso nei momenti di difficoltà.

Da qui la volontà di anticipare i tempi e riscattarlo già entro il 31 dicembre. La clausola rescissoria del giocatore è pari a 30 milioni ma Giuntoli conta di giungere alle strette di mano finali attraverso una proposta al ribasso sfruttando, come riportato da ‘Calciomercato.it’, gli ottimi rapporti con Mendes. Il tutto, senza dimenticare la carta Tiago Djalo, in prestito al Porto.