Dalla Juventus al Liverpool: scelto il regalo Champions

Calciomercato Juventus, passa dalla Juventus al Liverpool. Scelto il regalo della Champions League: ecco di chi si tratta.

Il Liverpool sta monitorando da vicino Sam Beukema, difensore centrale del Bologna, le cui prestazioni in Serie A stanno attirando l’attenzione di numerosi club europei. Il 26enne olandese, già noto per il suo imponente fisico (1,98 m) e la sua precisione nei passaggi, è uno dei nomi più caldi del momento per il mercato estivo 2025, come riportato da TEAMtalk.

Nella recente partita contro la Juventus, terminata 2-2, Beukema ha mostrato tutte le sue qualità, primeggiando nei duelli aerei con un’incredibile percentuale di successo del 100%. Oltre a questo, è stato il giocatore del Bologna con il maggior numero di passaggi in avanti e tocchi, dimostrando leadership e capacità di costruzione del gioco dalla difesa.

Sam Beukema conteso tra le big d’Europa

Acquistato dall’AZ Alkmaar nel 2023 per circa 8 milioni di euro, Beukema si è rapidamente imposto come uno dei migliori difensori del Bologna, tanto da attirare l’interesse di club come Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus e Inter.

Secondo le fonti, il Liverpool vede in Beukema un potenziale rinforzo per la propria retroguardia, inserendolo in una lista che include anche Gonçalo Inácio dello Sporting CP e Murillo del Nottingham Forest. Tuttavia, i Reds dovranno fare i conti con l’interesse di altri top club.

Il Real Madrid lo considera un’alternativa futuribile per la propria difesa, mentre l’Atletico Madrid lo vede perfetto per lo stile di gioco aggressivo di Diego Simeone. Anche la Juventus, guidata da Thiago Motta, potrebbe puntare su di lui per riformare un asse difensivo già sperimentato a Bologna, e l’Inter lo valuta come possibile erede di Francesco Acerbi. Il Bologna non sembra disposto a cedere il suo difensore già a gennaio, ma potrebbe ascoltare offerte a partire dall’estate. La base d’asta è di almeno 25 milioni di euro, una cifra destinata a crescere se la concorrenza tra i club dovesse intensificarsi. Con un mix di qualità fisiche, tecniche e leadership, Sam Beukema rappresenta uno dei difensori più completi e promettenti del campionato italiano. La sua ascesa, partita dai Go Ahead Eagles fino alla Serie A, è un esempio di crescita costante e determinazione.