Il Manchester City non potrà giocare le coppe europee per le prossime due stagioni. E’ questa la clamorosa notizia che arriva dall’Uefa, che ha squalificato il club inglese. Che farà Guardiola? La Juventus potrebbe essere davvero la sua nuova destinazione.

La decisione dell’Uefa è arrivata dopo mesi di indagini. Il Manchester City sarebbe colpevole di aver violato il fair play finanziario e delle regole per sponsorizzazioni arrivate dal 2012 al 2016. Niente Champions né Europa League dunque per l’undici di Guardiola che dovrà anche pagare una multa di trenta milioni di euro.

L’accusa mossa ai proprietari è quella di aver versato nel club – nel 2014 – circa 68 milioni di sterline, dichiarandoli però come sponsor. Cosa che non è permessa. Tra l’altro proprio in quella stagione la società inglese pagò una multa di 49 milioni di sterline, poi ridotta. Il City farà ricorso al Tas dopo questa sentenza.

Guardiola-Juve si può fare?

Nei giorni scorsi dalla Spagna sono rimbalzati diversi rumors che vorrebbero Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Inutile sottolineare come l’esclusione del City dalle coppe europee, se confermata anche dopo il ricorso, potrebbe essere molto importante ai fini del futuro di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo spera quest’anno di riuscire a vincere quella Champions League che con il City gli sta sfuggendo da molte stagioni. Altrimenti potrebbe anche dire addio.

I tifosi della Juventus insomma sognano ancor di più ad occhi aperti. Un accordo con lo spagnolo, specie se nel corso di questa stagione Sarri non riuscirà ad ottenere i risultati sperati, potrebbe diventare realtà.

La nota del Manchester City

“Il Manchester City è deluso ma non sorpreso dall’annuncio di oggi da parte della Camera dei giudici UEFA” scrive la società in una nota ufficiale. “Nel dicembre 2018, il capo investigatore della UEFA ha presentato in anteprima pubblicamente l’esito e la sanzione che intendeva consegnare al Manchester City, prima ancora che fosse avviata qualsiasi indagine. Il club ha formalmente presentato reclamo all’organismo disciplinare UEFA, un reclamo che è stato convalidato da una sentenza CAS”.

“In poche parole, questo è un caso avviato dalla UEFA, perseguito dalla UEFA e giudicato dalla UEFA. Con questo processo pregiudizievole ormai terminato, il club avvierà il procedimento con il Tribunale Arbitrale per lo Sport il prima possibile” conclude.

