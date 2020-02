Pogba alla Juve, Raiola sgancia la bomba dell’estate: «Tornerebbe…»

Mino Raiola sgancia la bomba dell’anno. Uscito da San Siro, apre concretamente al ritorno di Paul Pogba alla Juve. «Gli farebbe piacere, vediamo in estate».

Si sapeva che sarebbe stato solo un arrivederci. Che Pogba alla Juve ci sarebbe tornato prima o poi, era chiaro anche ai più scettici. Il Polpo e il club bianconero sono legati da un amore indissolubile, generato dall’esplosione del centrocampista allo Stadium. Chiusa la sua prima esperienza in bianconero, preferì tornare al Manchester United dove era cresciuto nel settore giovanile. Ma lì, a parte una Coppa Uefa con Mourinho, l’Europa che conta l’ha vista col binocolo. Così Mino Raiola ieri sera ha sganciato la bomba del 2020.

Pogba alla Juve, si può fare

«Come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve – ha detto alla Raiola alla Gazzetta dello Sport -. Ma ne riparleremo dopo l’Europeo…». Più dentro al momento di Pogba, ecco l’aggiunta: “Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non certo può scappare adesso se le cose non vanno bene…». Nel complesso, un’apertura evidente, visto il malessere vissuto da Paul in questo decadente United: quando lasciava Torino per vestirsi di rosso, nel 2016, il francese aveva tutt’altra ambizione.

Gli scenari futuri

E’ certo che per riportare Pogba alla Juve, servirà un assegno di almeno 100 milioni di euro. I Red Devils non sono intenzionati a fare sconti e non ne faranno di certo. Il francese, Campione del mondo in carica, è molto legato ad Agnelli (e ad Allegri…) e ritroverebbe il suo amico Paulo Dybala. Con loro due e CR7, che Juventus da favola sarebbe?

