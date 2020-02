Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: spunta un’offerta clamorosa

Ronaldo lascia la Juve? Calciomercato, spunta un’offerta pazzesca per l’attaccante portoghese

L’Unica nota positiva in questo scorcio di stagione per la Juventus di Maurizio Sarri è rappresentato da Cristiano Ronaldo. Il 5 volte pallone d’oro si sta letteralmente assumendo l’onere di “tirare la carretta”, come si dice in gergo, sopperendo alla mancanza di idee e di gioco della Juve sarriana di quest’ultimo periodo. 11 partite consecutive in goal non sono niente male per un giocatore che fino a qualche mese fa era dato per finito. Le sirene di mercato estere per Cr7 sarebbero sempre accese: nelle ultime ore sarebbe emersa un’offerta pazzesca proveniente dalla Francia.

Calciomercato Juventus, il Psg fa sul serio per Ronaldo: pronta l’offerta

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews, infatti, il Psg sarebbe pronto a versare nelle casse bianconere un’offerta di circa 80-90 milioni di euro pur di assicurarsi il talento nativo di Madeira. Una cifra importante, se si considera l’età anagrafica del calciatore. A determinare l’esito della trattativa sarà la volontà del lusitano: se Cr7 dovesse sentire l’esigenza di cambiare aria, ecco che l’addio alla Juve potrebbe incredibilmente materializzarsi. Fermo restando che la dirigenza di Corso Galileo Ferraris ha, per ora, sempre rispedito al mittente le avances per il suo fuoriclasse. Sono attesi sviluppi importanti in tal senso.

Per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, clicca qui–>

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK