Juventus-Brescia, le parole di Sarri in conferenza stampa

Juventus-Brescia è il prossimo appuntamento previsto per i bianconeri in questa importante fase della stagione. Dopo la sconfitta contro il Verona e il pareggio in extremis contro il Milan in Coppa Italia la formazione di Sarri ospiterà le rondinelle con il chiaro intento di prendersi i tre punti.

La Juventus non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Perché Inter e Lazio hanno dimostrato di essere rivali davvero pericolose per lo scudetto. “Era palese fin dall’inizio che sarebbe stato un campionato diverso”: è però una situazione stimolante” dice Sarri nella conferenza stampa della vigilia. “Inter-Lazio? Noi dobbiamo pensare alla nostra partita” ha detto ancora il tecnico commentando la sfida incrociata di domani.

Sarri ha annunciato il forfait di Bernardeschi e poi ha anche parlato del momento che vive la sua squadra. “A San Siro ho visto notevoli passi in avanti. Il problema rimasto è quello dell’abbandono degli attaccanti a loro stessi, poco accompagnati nella manovra quando uscivamo. Il momento negativo è limitato alla partita di Verona” ha detto.

Contro il Brescia in dubbio c’è Pjanic, come conferma lo stesso Sarri: “Per me è in crescita, comunque vediamo come sta e per domani valutiamo”, che poi ha parlato proprio dell’avversario. “Sono una squadra che ha sempre cercato di giocare anche se è invischiata nelle parti basse della classifica. Non semplice da affrontare soprattutto quando loro sono in trasferta. Partita non semplice, ma nel girone di ritorno non esistono mai partite semplici” sottolinea il trainer.

Nessuna indiscrezione sulla formazione, l’impressione è che la rifinitura sarà decisiva per capire chi andrà in campo.

