Secondo l’ex centrocampista Ray Parlour Ramsey che fatica ad ambientarsi alla Juventus sarebbe un’ottima pedina di scambio per arrivare a Paul Pogba.

“Io credo che Pogba a fine anno se ne andrà. Deve ritrovare la forma dei tempi d’oro e con i soldi della sua cessione lo United deve puntare su un giocatore che sposi appieno il progetto. Pogba è un grande giocatore che ha dimostrato di saper vincere ovunque. Al Manchester United non è riuscito a rendere secondo le aspettative, sarebbe giusto dare occasione ad un altro giocatore permettendo la cessione di Paul”. Queste le parole di Ray Parlour ai microfoni di “TalkSport”. Secondo l’ex centrocampista dell’Arsenal lo scambio con Ramsey porterebbe benefici per entrambi i club. Per la Juventus sarebbe un gradito ritorno, il francese a Torino è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi tanto da meritarsi di indossare la prestigiosa maglia numero 10 di Alessandro Del Piero. Per lo United invece, Ramsey sarebbe il profilo ideale conoscendo perfettamente i meccanismi del campionato inglese, avendo militato per diverse stagioni nell’Arsenal anche con la fascia di capitano.

Ramsey allo United, Calciomercato: scambio con Pogba

Sempre secondo Parlour, il gallese potrebbe essere utilizzato come contropartita per arrivare al fantasista francese. Il prezzo del cartellino ammonterebbe intorno ai 65 milioni, mentre il francese dovrebbe essere valutato intorno ai 100. Pogba alla Juventus sarebbe la contropartita ideale. Corteggiato da diverso tempo era uno dei pilastri del centrocampo dell’era Conte e poi di Allegri, che insieme a Pirlo, Vidal e Marchisio formava il quartetto delle meraviglie.

Tra l’altro va detto che Paul dalla sua non ha mai rinnegato l’affetto verso la maglia bianconera alle quale è rimasto sempre legato, avendo mantenuto anche un ottimo rapporto con ex compagni di squadra e staff. Ramsey invece non sembra trovare spazio sufficiente né in squadra né nel cuore dei tifosi, per cui una sua eventuale cessione dopo un anno non sarebbe da escludersi.

